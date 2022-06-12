12 июня 2022, 09:00
Сегодня в Карелии возможны грозы
В большинстве районов 12 июня пройдут дожди
Сегодня, 12 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +17, +22°С, местами до +25°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +17, переменная облачность, вечером дождь.
В Сортавале до +15, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pexels.com