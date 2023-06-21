21 июня 2023, 06:30
Сегодня в Карелии тепло, почти везде небольшой дождик
Синоптики Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 21 июня
Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии, местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК. Ветер восточных направлений, ночью слабый, а днем умеренный.
Температура воздуха днем составит +18, +23 градусов. В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.
Ветер восточный и юго-восточный ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха днем +18, +20 градусов. // фото: www.freepik.com