Сегодня в Карелии тепло, почти везде небольшой дождик

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии, местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК. Ветер восточных направлений, ночью слабый, а днем умеренный.

Температура воздуха днем составит +18, +23 градусов. В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха днем +18, +20 градусов. // фото: www.freepik.com