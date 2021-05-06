06 мая 2021, 09:00
Сегодня в Карелии местами потеплеет до плюс 12 градусов
В республике 6 мая будет облачно, но с прояснениями
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно. Днем ожидается дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем до +5, +7.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем умеренные, местами сильные осадки. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха днем +3, +8, на юге местами до +12.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +11;
В Пудоже днем +11;
В Сегеже днем +6;
В Сортавале днем +6;
В Суоярви днем +6.
Напомним, МЧС республики выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды 6 и 7 мая. (фото tvernews.ru)