Сегодня в Карелии местами потеплеет до плюс 12 градусов

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно. Днем ожидается дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем до +5, +7.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем умеренные, местами сильные осадки. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха днем +3, +8, на юге местами до +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +11;

В Пудоже днем +11;

В Сегеже днем +6;

В Сортавале днем +6;

В Суоярви днем +6.

Напомним, МЧС республики выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды 6 и 7 мая. (фото tvernews.ru)