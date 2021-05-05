Снег и дождь ожидаются в Карелии в четверг

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в четверг в Петрозаводске и Карелии.

6 мая в столице республики облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем воздух потеплеет до +5, +7. Атмосферное давление будет падать.

В республике завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем умеренные, местами сильные осадки. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +1, -4, днем +3, +8, на юге местами до +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем +5;

В Кондопоге ночью +2, днем +8;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +7;

В Олонце ночью +2, днем +11;

В Пудоже ночью +3, днем +11;

В Сегеже ночью +1, днем +6;

В Сортавале ночью -1, днем +6;

В Суоярви ночью -1, днем +6.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды 6 и 7 мая. А после майских праздников жителям республики обещают резкое потепление. (фото nedelka-klin.ru)