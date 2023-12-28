Сегодня в Карелии будет морозно, небольшой снег

Погода в Карелии 28 декабря будет облачная с прояснениями. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов, местами будет -12, -17 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается -8, -10 градусов. // фото: Елена Малишевская // «Петрозаводск говорит»