Морозы в Карелии завтра усилятся - местами похолодает до -21 градуса

Погода в Карелии 28 декабря будет облачная с прояснениями. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Температура воздуха ночью будет от -9 до -14 градусов, местами будет до -16, -21 градуса, днем -5 до -10 градусов, местами -12, -17 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -10, -12 градусов, днем будет -8, -10 градусов. // фото: Елена Малишевская // «Петрозаводск говорит»