Сегодня в Карелии морозно и слегка снежно

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер будет западный и северо-западный слабый. Температура воздуха от -6 до -11 градусов в течение суток.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер слабый западный. Температура воздуха составит -7, -9 градусов в течение суток. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»