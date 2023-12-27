27 декабря 2023, 06:30
Сегодня в Карелии морозно и слегка снежно
Прогноз Гидрометцентра РК на 27 декабря
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер будет западный и северо-западный слабый. Температура воздуха от -6 до -11 градусов в течение суток.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер слабый западный. Температура воздуха составит -7, -9 градусов в течение суток. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»