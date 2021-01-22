Сегодня ночью обещают открыть мост на улице Кирова в Петрозаводске

Сегодня ночью, правительство намерено открыть мост на ул. Кирова, сообщает сайт Столица на Онего.

Ремонт переправы, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить. Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой".

Согласно условиям контракта, работы должны были быть завершиться в декабре прошлого года, но открытие объекта задержалось из-за оформления документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров составляет почти 100 миллионов рублей.

Фото с сайта stolicaonego.ru