«Энергокомфорт. Карелия» отключает электричество у должников

1 января 2021 года закончился мораторий на взыскание неустойки за просрочку коммунальных платежей и ограничение предоставления коммунальной услуги должникам.

Это означает, что теперь ООО «Энергокомфорт. Карелия», в случае неоплаты услуг за электроснабжение, начисляет должникам пени, а также отключает неплательщиков от электричества.

Должников уже начали уведомлять о запланированных на февраль отключениях. Для того чтобы вернуть электроснабжение, неплательщику потребуется полностью оплатить долг и услуги отключения и подключения электричества в размере около 3000 рублей.

Действуют и другие меры наказания должников: у злостных неплательщиков блокируют банковские карты, арестовывают имущество, ограничивают выезд за границу, должникам отказывают в выдаче кредита. Чтобы этого не произошло, необходимо оплачивать коммунальные услуги вовремя.

Оплатить счет за электроснабжение вы можете любым удобным для вас способом: