«Энергокомфорт. Карелия» отключает электричество у должников
1 января 2021 года закончился мораторий на взыскание неустойки за просрочку коммунальных платежей и ограничение предоставления коммунальной услуги должникам.
Это означает, что теперь ООО «Энергокомфорт. Карелия», в случае неоплаты услуг за электроснабжение, начисляет должникам пени, а также отключает неплательщиков от электричества.
Должников уже начали уведомлять о запланированных на февраль отключениях. Для того чтобы вернуть электроснабжение, неплательщику потребуется полностью оплатить долг и услуги отключения и подключения электричества в размере около 3000 рублей.
Действуют и другие меры наказания должников: у злостных неплательщиков блокируют банковские карты, арестовывают имущество, ограничивают выезд за границу, должникам отказывают в выдаче кредита. Чтобы этого не произошло, необходимо оплачивать коммунальные услуги вовремя.
Оплатить счет за электроснабжение вы можете любым удобным для вас способом:
- на сайте с помощью сервиса «Личный кабинет»;
- в офисах, терминалах банков;
- с помощью мобильных приложений банков;
- в отделениях АО «Почта России»;
- через сайт «Госуслуги».