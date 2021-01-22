22 января 2021, 19:08
Экономика

«Энергокомфорт. Карелия» отключает электричество у должников

Для возобновления энергоснабжения, неплательщику потребуется полностью оплатить долг и услуги отключения-подключения

1 января 2021 года закончился мораторий на взыскание неустойки за просрочку коммунальных платежей и ограничение предоставления коммунальной услуги должникам.

Это означает, что теперь ООО «Энергокомфорт. Карелия», в случае неоплаты услуг за электроснабжение, начисляет должникам пени, а также отключает неплательщиков от электричества.

Должников уже начали уведомлять о запланированных на февраль отключениях. Для того чтобы вернуть электроснабжение, неплательщику потребуется полностью оплатить долг и услуги отключения и подключения электричества в размере около 3000 рублей.

Действуют и другие меры наказания должников: у злостных неплательщиков блокируют банковские карты, арестовывают имущество, ограничивают выезд за границу, должникам отказывают в выдаче кредита. Чтобы этого не произошло, необходимо оплачивать коммунальные услуги вовремя.

Оплатить счет за электроснабжение вы можете любым удобным для вас способом:

  • на сайте с помощью сервиса «Личный кабинет»;
  • в офисах, терминалах банков;
  • с помощью мобильных приложений банков;
  • в отделениях АО «Почта России»;
  • через сайт «Госуслуги».
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