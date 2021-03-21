Сегодня в Петрозаводске легковая машина таранила столб

21 марта в 06:05 на Древлянке водитель автомобиля ВАЗ-2115, проезжая «кольцо» на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе не справился с управлением и вылетел с проезжей части, сообщает сайт ДТП ПТЗ.

Перескочив через снежный бруствер, машина врезалась в опору троллейбусной контактной сети.

Камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Фото с сайта ДТП ПТЗ