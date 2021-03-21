21 марта 2021, 09:52
Сразу четыре машины столкнулись на трассе «Кола» в Карелии
К месту ДТП на федеральной автомобильной дороге выезжали пожарные-спасатели
На 322-м километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от Коткозера, столкнулись сразу четыре автомобиля: «Скания», «Газель», BMW и ВАЗ-2109, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".
Сообщение на пульт Единой службы спасения-01 поступило 20 марта в 15:49. На место происшествия выезжали трое пожарных-спасателей, личный состав пожарной части № 35 из села Коткозеро.
Спасатели произвели осмотр места ДТП, отключили аккумуляторы, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по трассе, выполнили буксировку автомашин с проезжей части.
Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".