Бездомный из Карелии обнаружил скелетированный труп под лестницей

Сегодня ночью 35-летний бездомный из Карелии обнаружил в заброшенном, полуразрушенном двухэтажном доме на Запорожской улице, 27/1 в Санкт-Петербурге труп мужчины, сообщает интернет-издание Конкретно.ру. Нашедший сообщил о страшной находке дежурную часть полиции.



Скелетированное тело в темной куртке лежало под лестницей на первом этаже на одеяле красно-черного цвета.

Труп направлен в морг, устанавливаются причины смерти и личность погибшего.

Фото с сайта photos.wikimapia.org