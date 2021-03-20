20 марта 2021, 17:44
Происшествия

Бездомный из Карелии обнаружил скелетированный труп под лестницей

Тело лежало в полуразрушенном здании на клетчатом одеяле

Сегодня ночью 35-летний бездомный из Карелии обнаружил в заброшенном, полуразрушенном двухэтажном доме на Запорожской улице, 27/1 в Санкт-Петербурге труп мужчины, сообщает интернет-издание Конкретно.ру. Нашедший сообщил о страшной находке  дежурную часть полиции.

Скелетированное тело в темной куртке лежало под лестницей на первом этаже на одеяле красно-черного цвета.

Труп направлен в морг, устанавливаются причины смерти и личность погибшего.

Фото с сайта photos.wikimapia.org

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Карелия
Санкт-Петербург
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Полиция
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