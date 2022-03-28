28 марта 2022, 07:00
Сегодня Карелия снова будет под властью стихии
Сильная метель и ветер ожидаются 28 марта в республике
Сильный ветер, снег и метель продолжатся в Карелии в понедельник. В Петрозаводске температура воздуха днем будет -4, -6 градусов, ночью опустится до -9, -11 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -3 градуса, ночью -15 градусов;
в Кондопоге днем -3 градуса, ночью -13 градусов;
в Медвежьегорске днем -4 градуса, ночью -13 градусов;
в Олонце днем -1 градус, ночью -13 градусов;
в Пудоже днем -1 градус, ночью -14 градусов;
в Сегеже днем -4 градуса, ночью -14 градусов;
в Сортавале днем -1 градус, ночью -12 градусов;
в Суоярви днем -4 градуса, ночью -12 градусов. // Фото: Hans/pixabay.com