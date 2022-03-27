Сильная метель снова ожидается в Карелии

Сильный ветер, снег и метель продолжатся в Карелии в понедельник. В Петрозаводске температура воздуха днем будет -4, -6 градусов, ночью опустится до -9, -11 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -3 градуса, ночью -15 градусов;

в Кондопоге днем -3 градуса, ночью -13 градусов;

в Медвежьегорске днем -4 градуса, ночью -13 градусов;

в Олонце днем -1 градус, ночью -13 градусов;

в Пудоже днем -1 градус, ночью -14 градусов;

в Сегеже днем -4 градуса, ночью -14 градусов;

в Сортавале днем -1 градус, ночью -12 градусов;

в Суоярви днем -4 градуса, ночью -12 градусов. // Фото: Pezibear/pixabay.com