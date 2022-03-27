Очередное штормовое предупреждение объявили в Карелии

По информации Карельского ЦГМС, 28 марта на территории Карелии ожидается неблагоприятное гидрометеорологическое явление. Непогоду прогнозируют на утро и день понедельника, сообщили в МЧС.

В основном она затронет южные районы республики. Там начнутся сильный снег и метель.

Примерно с 05:00 - 8:00 и в течение дня усилится юго-восточный ветер порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Напомним, ранее сообщалось о приходе циклона «Илона» в Петрозаводск. // Фото: prokazan.ru