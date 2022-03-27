На Петрозаводск надвигается атлантический циклон

Сильный снегопад пройдет 28 марта в Петрозаводске. Его принесет в карельскую столицу циклон «Илона», сообщили в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Этот атлантический циклон вызовет усиление восточного ветра до 4-9 м/с с порывами до 10-15 м/с. Пойдет снег, также ожидается метель.

За понедельник в Петрозаводске выпадет 6-8 мм осадков, это примерно равно 6-8 см снежного покрова. Но из-за ветра снег ляжет неравномерно.

Температура воздуха не повысится выше -5 градусов. Когда в Карелию придет потепление, неизвестно. // Фото: xusenru/pixabay.com