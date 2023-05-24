Segezha Group продала европейский бизнес за €1

Segezha Group продала европейскую «дочку» Segezha Packaging за один евро и долг в 100 миллионов. Холдинг расстался с семью заводами по производству бумажной упаковки.

«Сделка была совершена примерно за $1 или евро, но с долгом в €100 млн, который остался у Segezha Packaging перед Сегежским ЦБК. То есть можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его оценке в состоянии до санкций»,

- цитирует РБК главу лесопромышленного холдинга Михаила Шамолина.

Кто стал покупателем российского бизнеса, не раскрывается. По мнению Шамолина, продажа бизнеса была фактически единственным вариантом сохранения его в рабочем состоянии.

Вице-президент Segezha Group Владимир Травков отметил, что компания не ждет возвращения долга в короткие сроки. По мере нормализации бизнеса Segezha Packaging будет определен график погашения долга перед ЦБК в Карелии и она сможет вернуть этот долг. // фото freepik.com