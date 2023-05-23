Озерный отдых в карельской столице оказался самым дорогим в России

Карельская столица оказалась в топ-10 популярных направлений для отдыха на побережьях озер. Такие выводы сделали специалисты сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Они проанализировали поданные на июнь текущего года заявки. Петрозаводск попал в список вместе с такими городами, как Дербент, Махачкала, Соль-Илецк.

Жилье на побережье Онежского озера в среднем обойдется в 3 818 рублей за сутки. По этому параметру Петрозаводск стал самым дорогим – он на первом месте в топ-10. // фото: Юрий Каулио/«Петрозаводск говорит»