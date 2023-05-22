Стало известно, что повлияло на темпы инфляции в Карелии

Годовой рост цен на товары и услуги в апреле в Карелии замедлился до 1,7%. В отделении национального банка по Карелии объяснили, что к снижению годовой инфляции привело несколько факторов.

В связи с увеличением объемов производства, на рынке стало больше предложений животноводческой и рыбной продукции. Цены падали на мясо птицы, свинину и полуфабрикаты. Чуть медленнее росли цены на говядину, молоко, творог, сыр, сливочное масло, рыбопродукты.

На ценообразование повлияло и сокращение издержек производителей. Корма подешевели благодаря хорошему урожаю зерновых в прошлом году, животноводы снизили расходы на них.

Удалось выстроить логистические цепочки и увеличить поставки парфюмерии, косметики, бытовой химии из Азии и стран СНГ. Цены на эти товары в апреле росли еще медленнее, чем годом ранее.

Представители банка считают, что мебель, стройматериалы, легковые автомобили, обувь стоили дешевле, чем в апреле 2022 года. К этому привело расширение параллельного импорта, сдержанная активность потребителей.

«Если говорить об изменении цен от месяца к месяцу, то в марте-апреле этого года рост цен оставался умеренным. В среднем в Карелии и продукты, и непродовольственные товары стоили дешевле, чем в апреле прошлого года»,

- отметил управляющий региональным отделением Банка Вадим Чекан.

По прогнозу, годовая инфляция составит 4,5-6,5%, вернется к 4% в 2024 году.