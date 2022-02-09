«СЭ»: Валиеву обвинили в допинге, российскую команду лишат золота

Фигуристка Камила Валиева оказалась в центре громкого скандала. Из-за ее допинг-проб даже перенесли церемонию награждения российских спортсменов. У них могут отнять «золото» пекинской Олимпиады, пишет «Спорт-Экспресс».

Юную россиянку заподозрили в использовании запрещенных препаратов. Ее отстранят от выступления в личном турнире Олимпиады.

Окончательное решение примут уже по окончании Игр в Пекине, пишет издание. По его данным, золотые медали командного турнира у России почти наверняка заберут.

Есть неофициальные данные, что сомнительную пробу Валиева сдала еще до приезда в Пекин. У нее в организме нашли некий кардиологический препарат. Он не влияет на спортивные результаты, но есть в запрещенном списке ВАДА. // Фото: Reuters.com