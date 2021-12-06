06 декабря 2021, 21:53
Сдающие тест на ковид петрозаводчане ждут в очереди на уличном холоде
Жители Петрозаводска в соцсетях жалуются на необходимость стоять перед поликлиникой на морозе
Жители Древлянки, которым необходимо сделать тесты на коронавирус, ожидают своей очереди на улице. Стоять перед поликлиникой очень холодно, пожаловались они в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Пользователи паблика рассказали, что им пришлось находиться на морозе 6 декабря. Холодно уже сейчас, а дальше температура еще понизится. Руководство поликлиники попросили исправить эту ситуацию.
- Очень много кто стоит с маленькими детьми, перенесшими ковид, они еще не совсем оправились от болезни, просто ужас какой-то, а дальше будут морозы, примите меры, – сказано в сообщении. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com