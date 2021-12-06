Сообщения в новых чатах WhatsApp будут самопроизвольно исчезать

Глава Facebook, переименованного недавно в Meta, анонсировал изменения в принадлежащем компании мессенджере. По словам Марка Цукерберга, теперь в WhatsApp появится новая функция.

В приложение внедрили сервис исчезающих сообщений. Исчезающими будут все новые чаты, можно настроить их на автоматическое удаление сообщений через 24 часа, неделю или 90 дней.

Не все сообщения должны оставаться навсегда, - написал Марк Цукерберг в своем аккаунте в Facebook.

Хотя новую опцию включат по умолчанию, она не будет касаться существующих чатов, пишет The Verge.

Когда пользователь создаст новый чат, он увидит сообщение о включенном сервисе удаления сообщений. Ее можно будет отключить при желании. // Фото: Adem AY/ unsplash.com