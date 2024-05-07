Сброшенное школьником стекло убило девочку в российском городе

В Новгородской области трехлетняя девочка умерла после того, как школьник сбросил ей на голову стекло с пятого этажа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на детского омбудсмена по региону.

По данным источника, трагедия произошла в городе Старая Русса два дня назад. Отмечается, что девятилетний мальчик скинул стекло вниз, когда девочка с родителями выходила из аптеки. Предмет попал прямо в малышку. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами и поместили в реанимацию. Однако спасти жизнь ребенка врачи не смогли.

Прокуратура региона проводит проверку по факту трагедии. Издание отмечает, что мальчик и раньше развлекал себя тем, что сбрасывал предметы из окна. Так, год назад ножка стула прилетела в женщину с ребенком. Девочка не пострадала, а вот маме накладывали швы. // Фото «Петрозаводск говорит»