24 февраля 2023, 16:02
Спорт

Сборные Карелии добыли серебро на первенстве России по ориентированию

Эстафетные гонки в Саратове принесли две медали карельским командам

В Саратове завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Последний день соревнований принес республике два серебра, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня юные спортсмены соревновались в эстафетах. И мужская, и женская сборные Карелии завоевали серебряные медали.

В составе команды юношей выступали Денис Потапов, Семен Андреев и Максим Новожилов. Они проиграли победителям всего шесть секунд.

У девушек бежали Ксения Ананьева, Екатерина Жирина и Валерия Мокринская. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»

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Метки: 
Саратов
первенство России
спортивное ориентирование
серебро
Эстафета
новости Карелии