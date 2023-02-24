Сборные Карелии добыли серебро на первенстве России по ориентированию

В Саратове завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Последний день соревнований принес республике два серебра, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня юные спортсмены соревновались в эстафетах. И мужская, и женская сборные Карелии завоевали серебряные медали.

В составе команды юношей выступали Денис Потапов, Семен Андреев и Максим Новожилов. Они проиграли победителям всего шесть секунд.

У девушек бежали Ксения Ананьева, Екатерина Жирина и Валерия Мокринская. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»