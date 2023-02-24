24 февраля 2023, 12:12
Семен Марков выиграл золото на первенстве Северо-Запада по гимнастике
Представительные соревнования проходят в карельской столице
В Петрозаводске в эти дни проходит первенство Северо-Запада по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. На соревнования съехались сильнейшие спортсмены из шести регионов, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Накануне атлеты соревновались в многоборье. В этой дисциплине золото по программе мастеров спорта завоевал наш земляк Семен Марков. Среди кандидатов в мастера спорта бронзу сумел добыть Арсений Богданов.
Оба спортсмена - воспитанники спортивной школы №1 Петрозаводска. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»