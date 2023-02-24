Семен Марков выиграл золото на первенстве Северо-Запада по гимнастике

В Петрозаводске в эти дни проходит первенство Северо-Запада по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. На соревнования съехались сильнейшие спортсмены из шести регионов, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Накануне атлеты соревновались в многоборье. В этой дисциплине золото по программе мастеров спорта завоевал наш земляк Семен Марков. Среди кандидатов в мастера спорта бронзу сумел добыть Арсений Богданов.

Оба спортсмена - воспитанники спортивной школы №1 Петрозаводска. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»