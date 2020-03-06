06 марта 2020, 16:47
Сборная России с карельской лыжницей стала пятой на Первенстве мира
Эстафетная гонка в немецком Обервизентале не принесла медали нашей Ольге Жолудевой
Сегежская спортсменка Ольга Жолудева завершила выступление на Первенстве мира по лыжным гонкам в составе сборной России.
Сегодня в немецком Обервизентале прошла эстафета 4 х 3,3 км среди девушек 19-20 лет. Ольга бежала третий этап.
По итогам соревнований наша команда заняла седьмое место с результатом 35:59.7. После финиша, в результате дисквалификации двух команд, российская эстафетная сборная переместилась на пятое итоговое место.