Сборная Петрозаводска вошла в пятерку сильнейших на Спартакиаде

Сборная Петрозаводска завершила выступления на XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России. Наши спортсмены показали хороший результат, попав в пятерку лучших команд, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Карельские легкоатлеты в общем зачете уступили лишь хозяевам соревнований - спортсменам Череповца. Дарья Астахова выиграла золотую медаль в прыжках в высоту (170 см). Алиса Леппянен стала лучшей в беге на 400 метров. Александра Евстюнина завоевала золотую медаль в прыжках в длину, Евгения Репкина - в беге на 400 метров с барьерами, Зоя Киселева - на дистанции 200 метров, Владимир Журавлев - в толкании ядра (16.45 м).

Женская команда по волейболу стала бронзовым призером Спартакиады. Такой же результат показала и наша мужская команда по баскетболу.

Отлично показали себя на стартах дружбы и петрозаводские шахматисты. Золотую награду завоевала Софья Ершова, серебряную - Александр Тойвонен.

Всего в соревнованиях Спартакиады приняли участие более 500 спортсменов, которые представляли 13 команд. Фото источника