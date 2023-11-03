Сбер предложил новые ИИ-решения на дизайн-сессии для регионов

В Сыктывкаре прошла первая в СЗФО дизайн-сессия Сбера по ИИ-трансформации региона. Мероприятие открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и глава Республики Коми Владимир Уйба.

Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовании, транспорте, строительстве, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Республики Коми.

По нашей инициативе в России действует программа ИИ-трансформации регионов. Её цель – оперативное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики. Дизайн-сессии – это своего рода мозговой штурм, на котором участники всего за несколько часов изучают возможности искусственного интеллекта на готовых примерах и оценивают, насколько те или иные инструменты применимы в их конкретном регионе. Это практико-ориентированный подход, благодаря которому жизнь люДизайн-секссиядей становится удобнее и комфортнее, а регион получает дополнительный импульс для инновационного развития,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект быстро развивается, проникает в нашу жизнь и успешно применяется в различных сферах. Безусловно, он никогда не сможет полностью заменить человека, заменить специалиста в профессии, например, учителя или врача, но совершенно точно может помочь – улучшить качество и скорость работы, сократить время на обработку информации и принятие решений. Искусственный интеллект уже используется либо скоро займёт своё место в таких сферах как здравоохранение, образование, развитие городской среды. Задача сегодняшней сессии дизайн-мышления – определить как можно больше направлений, где искусственный интеллект мог быть применим в нашем регионе, обсудить возможные проекты и сформировать стратегии для их реализации,

- сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

По всей России уже состоялось несколько десятков дизайн-сессий ИИ-трансформации регионов, проведённых Сбером, в которых приняли участие более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые посты в своих регионах. В результате их работы свыше 650 идей было взято для последующей реализации.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект».

Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.

//Фото: Сбер