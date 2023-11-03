Сплошные проверки водителей будут организованы в Петрозаводске

В субботу, 4 ноября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В поисках пьяных водителей дорожные инспекторы будут проводить сплошные проверки автомобилистов. Жителей города призывают быть готовыми к краткосрочной остановке в пути.

В Госавтоинспекции попросили горожан оказывать содействие полиции в этом вопросе. Сообщать о людях, управляющих транспортом в нетрезвом виде, можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска