Сбер объединит технологии стартапов для сервисов в сфере здоровья

Сотрудничество затронет дистанционный мониторинг, диагностику зрения и кожи, профилактику и стоматологию

Фото: Сбер

Сбер заключил соглашения о совместных проектах с пятью технологическими стартапами — ТелеМедХаб, Офтальмо.AI, LUUK, Sain и Scanderm. Часть их решений уже используется в продуктах СберЗдоровья и СберМедИИ, входящих в индустрию здоровья Сбера. Проекты презентовали на Московском стартап-саммите.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

Искусственный интеллект стал одним из факторов трансформации здравоохранения. Медицина переходит от реакции на уже возникшее заболевание к постоянной работе с данными о здоровье человека, раннему выявлению рисков и персональной профилактике. Одна из ключевых задач сегодня — сделать такие технологии доступными миллионам людей и встроить их в повседневную жизнь. Решить эту задачу можно, объединив компетенции и разработки технологических компаний, медицинского и научного сообщества и стартапов. Расширяя партнерство со стартапами, мы создаем условия, чтобы перспективные российские технологии быстрее проходили путь от разработки и пилотирования до масштабного применения в реальной медицинской практике.

ТелеМедХаб позволяет врачам и пациентам дистанционно отслеживать состояние здоровья в перерывах между консультациями. Данные с умных тонометров, глюкометров и фитнес-браслетов поступают в раздел «Умный мониторинг» приложения СберЗдоровья. ИИ анализирует эти показатели и показывает динамику состояния пациента. В будущем к сервису добавят поддержку новых устройств — контролировать здоровье можно будет теми гаджетами, которые уже есть у пользователя.

Офтальмо.AI проверяет зрение прямо со смартфона — без специального оборудования. Во время теста ИИ контролирует расстояние до экрана, положение человека и освещение, чтобы оценить остроту, контрастность и центральное зрение.

LUUK оценивает состояние кожи по фотографии лица. За несколько секунд технология определяет семь параметров — среди них тип кожи, покраснения, акне, морщины, расширенные поры и пигментация — и готовит персональный отчёт. Итоги оценки можно обсудить с дерматологом СберЗдоровья на онлайн-консультации.

ИИ-платформа Sain даёт персональные рекомендации по сну, питанию и физической активности, опираясь на данные носимых устройств и диалог с пользователем. В рамках партнёрства её интегрируют с медицинскими сервисами СберЗдоровья: при необходимости пользователь сможет обратиться к профильному врачу или пройти обследование. Кроме того, в Sain появится технология оценки уровня стресса, которая уже применяется в GigaDoc.

Вместе со Сбером Scanderm будет развивать сразу два направления. Технологию оценки кожи интегрируют в GigaDoc: пользователь пройдёт проверку по видео лица, а ИИ определит до 20 параметров состояния кожи. Результаты помогут заметить возможные изменения и при необходимости обратиться к дерматологу или косметологу. Второе направление — стоматология, оно реализуется совместно со SPLAT Global. Инновационная технология цифровой диагностики здоровья полости рта уже работает в приложении СберЗдоровье, а до конца 2026 года стороны расширят перечень оцениваемых показателей.

Международная конференция Московский стартап-саммит, посвящённая технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29-30 сентября в «СберСити», в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21». Организаторы мероприятия – Сбер и Правительство Москвы.

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