Санкт-Петербург передаст Петрозаводску 15 подержанных троллейбусов

Санкт-Петербург безвозмездно передаст Петрозаводску 15 троллейбусов. Об этом рассказала и.о. главы карельской столицы Инна Колыхматова.

На днях сотрудники МУП «Городской транспорт» побывали в Северной столице и осмотрели транспортные средства, которые город готов отдать Петрозаводску (их фотографии есть на странице градоначальницы). Машины не новые, но в хорошем состоянии. Эти троллейбусы позволят нашему городу заменить 10 машин, которые уже исчерпали свой ресурс и морально устарели.

Напомним, в 2024 году по нацпроекту Петрозаводск закупит еще 27 новых троллейбусов. // Фото «Петрозаводск говорит»