Санавиация доставила в больницы Карелии почти 300 человек

С начала года санитарная авиация республики совершила 159 вылетов. Из центральных больниц в профильные отделения специализированных стационаров было эвакуировано 282 человека, сообщили в карельском Минздраве. Пациенты нуждались в экстренной медицинской помощи. В их числе 46 детей, 12 из них в возрасте до года.

Так, 19 августа бригада медиков эвакуировала из Костомукши двух человек. Как рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Лукин, один из них поступил в местную больницу с острым инфарктом миокарда, второй – с множественными травмами.

Пациенты транспортировку перенесли хорошо. Их доставили в Республиканскую больницу.

Фото: Минздрав РК