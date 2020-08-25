25 августа 2020, 11:37
Санавиация доставила в больницы Карелии почти 300 человек
На днях медики эвакуировали из Костомукши двух пациентов, нуждавшихся экстренной медицинской помощи
С начала года санитарная авиация республики совершила 159 вылетов. Из центральных больниц в профильные отделения специализированных стационаров было эвакуировано 282 человека, сообщили в карельском Минздраве. Пациенты нуждались в экстренной медицинской помощи. В их числе 46 детей, 12 из них в возрасте до года.
Так, 19 августа бригада медиков эвакуировала из Костомукши двух человек. Как рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Лукин, один из них поступил в местную больницу с острым инфарктом миокарда, второй – с множественными травмами.
Пациенты транспортировку перенесли хорошо. Их доставили в Республиканскую больницу.
Фото: Минздрав РК