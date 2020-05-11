Самозанятым вернут налоги за 2019 год

Гражданам России, которые числятся самозанятыми, вернут их налоги за 2019 год. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном эпидемиологической обстановке.

Как сказал глава государства, возврат налогов самозанятым – это не только мера поддержки, но и признание того, что люди поверили государству.

– Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить, – заявил Путин. По его словам, эта мера коснется около 340 тысяч россиян.

Кроме того, будут полностью списаны налоги за второй квартал для предприятий, пострадавших из-за пандемии. Путин подчеркнул, что речь идет не об отсрочке, а именно о полном списании.

Также с 1 июня должны запустить кредитную программу поддержки занятости для коммерческих компаний и социально ориентированных НКО. Конечная ставка по новой программе составит 2%, остальное будет субсидировать государство. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Однако, если компания сохранит занятость на уровне 90%, то весь кредит и проценты спишут, а если сохранит 80% — спишут половину. Финансовые обязательства возьмет на себя государство, заявил президент.