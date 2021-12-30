Самое красиво украшенное к Новому году окно выберут в Петрозаводске

Петрозаводчане в ходе голосования определят самое нарядное окно в городе. Сделать выбор из более чем 60 участников нужно до 13 января. Голосование в рамках конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет» стартовало 30 декабря, сообщили в пресс-центре мэрии.

Финалистов определят в четырех номинациях - лучшее новогоднее оформление экстерьера организации; новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов; лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения; лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения. Итоги конкурса подведут до 30 января.

Чтобы проголосовать, нужно быть подписчиком страницы Администрации Петрозаводска «ВКонтакте». Посмотреть работы и проголосовать, можно здесь. (фото со страницы конкурса)