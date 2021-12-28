Воспитанники детсада №102 получили 10 тысяч за новогоднюю игрушку

В городской администрации назвали имена победителей конкурса авторской игрушки «Новогодняя сказка». Новогодние поделки повесили на ель на Онежской набережной в створе проспекта Ленина.

Победителей конкурса наградили. Гран-При конкурса выиграла команда подготовительной группы «Бельчата» из детского сада №102. Дети изготовили комплект украшений «Школа Снеговиков в Дедморозовке». Дошколята смастерили игрушки в виде персонажей одноименной книги Андрея Усачева. В итоге команде достался главный денежный приз конкурса – десять тысяч рублей.

«Приз мэра» вручили за игрушку «Ротонда». Также победителей определили в номинациях «лучшая семейная работа»; «лучшая индивидуальная работа»; «лучшая коллективная работа»; «профессионал»; «симпатия жюри»; «оригинальное решение»; «лучшее поэтическое представление игрушки»; «креативное решение».

В специальной номинации для жителей районов Карелии победила игрушка «Рукавичка» из Пяльмы Пудожского района, а также игрушка «Снегирек» из Ледморзеро Муезерского района. (фото vk.com)