Самбист из Карелии выиграл престижный международный турнир

Спортсмен из Карелии Арман Багдасарян стал победителем престижных международных соревнований по самбо. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Турнир проходил в городе Кстово в Нижегородской области. В финале наш земляк уверенно победил представителя Белоруссии Илью Ломиворотова.

Арман Багдасарян занимается под руководством тренера Романа Шегельмана. © «Петрозаводск говорит»