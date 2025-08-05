05 августа 2025, 08:21
Самбист из Карелии выиграл престижный международный турнир
Арман Багдасарян стал победителем соревнований в Нижегородской области
Спортсмен из Карелии Арман Багдасарян стал победителем престижных международных соревнований по самбо. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Турнир проходил в городе Кстово в Нижегородской области. В финале наш земляк уверенно победил представителя Белоруссии Илью Ломиворотова.
Арман Багдасарян занимается под руководством тренера Романа Шегельмана. © «Петрозаводск говорит»