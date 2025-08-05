05 августа 2025, 08:21
Спорт

Самбист из Карелии выиграл престижный международный турнир

Арман Багдасарян стал победителем соревнований в Нижегородской области
Арман Багдасарян

Спортсмен из Карелии Арман Багдасарян стал победителем престижных международных соревнований по самбо. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Турнир проходил в городе Кстово в Нижегородской области. В финале наш земляк уверенно победил представителя Белоруссии Илью Ломиворотова.

Арман Багдасарян занимается под руководством тренера Романа Шегельмана. © «Петрозаводск говорит»

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Арман Багдасарян
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