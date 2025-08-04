«Карельские оружейники» взяли медали на всероссийских соревнованиях

Команда по американскому футболу из Карелии вошли в тройку сильнейших на турнире в Зеленограде. Финал четырех первой лиги по американскому футболу прошел в минувшие выходные.

В полуфинале команда «Карельские оружейники» уступила действующим чемпионам «Фениксам» из Пензы (30:42). «Фениксы» обыграли и других представителей Северо-Запада — вологодских «Викингов» (62:50), защитив чемпионский титул.

За третье место карельские спортсмены играли с краснодарскими «Бизонами». Победа оказалась за петрозаводчанами со счетом 44:10.

Карельские игроки признали, что пензенцы оказались сильнее, у них есть поучиться, в финале они болели за них.

«Петрозаводск - самый маленький город из всех, что участвуют в Первой лиге, вдвойне приятно, что мы смогли попасть в тройку сильнейших коллективов во всероссийских соревнованиях»,

- отметил президент карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир.

Ранее «Карельские оружейники» выигрывали «золото» Второй лиги (2021), «бронзу» Первой лиги (2022) и «золото» Континентальной лиги (2023). © «Петрозаводск говорит»