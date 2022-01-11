С жильцов аварийных домов в Карелии незаконно брали плату за наем

Прокуратура в Медвежьегорском районе проверила соблюдение жилищного законодательства районной администрацией, сообщили в надзорном ведомстве. Оказалось, права жителей 33-х аварийных домов были ущемлены.

Еще в конце 2020 года Совет Медвежьегорского района с 1 января 2021 года освободил от платы за наем людей, арендующих по договору социального найма аварийные и подлежащие сносу помещения.

Однако им весь год продолжали начислять плату за услугу социального найма.

Прокуратура Медвежьегорского района внесла представление об устранении нарушений закона в администрацию района. В итоге жителям 33-х домов произвели перерасчет.

Специалиста администрации района привлекли к дисциплинарной ответственности за допущенное нарушение. // Фото: www.dvnovosti.ru