С хозяина покусавших ребенка собак взыскали 250 тысяч рублей

Три собаки покусали ребенка в деревне Тенгусельга Олонецкого района. Прокурор подал в суд иск в защиту прав несовершеннолетнего и его товарища, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент случился в марте этого года, псы набросились на двух детей и покусали одного. Дети сильно испугались, их обоих признали пострадавшими из-за испытанного стресса.

Суд прислушался к прокурору и взыскал с владельца агрессивных собак 250 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. // фото: pexels.com