С финансированием центра рыбоводства в Карелии возникли трудности

С миллиардным проектом строительства центра рыбоводства в Беломорском районе возникли трудности. В этом году на проект планируют направить 400 миллионов рублей. Между тем источники финансирования после 2023 года еще не определены. Об этом сообщил начальник карельского филиала «Главрыбвода» Олег Аврамкин, передает РБК.

Селекционно-племенной центр форелеводства на реке Выг входил в перечень проектов, которые должны были строиться под контролем Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии в 2020 году. В региональном филиале ФГУБ «Главрыбвод» сообщали, что строительство центра может продолжаться до 2024 года. Объем финансирования в 2020 году оценивался в полтора миллиарда рублей. Хотя уже в 2019 году Счетная палата РФ говорила о недофинансировании проекта.

По словам Аврамкина, Минстрой РФ «от полного воплощения проекта отказался», а Росрыболовство рассматривает все площадки «Главрыбвода» на территории России.

«И они думают, куда деньги направить — то ли в Карелию, то ли в Магадан», - процитировало его РБК.

Проект строительства первого в регионе подобного центра для форелеводов проходит повторную экспертизу, чтобы появилась возможность вводить его мощности по мере готовности.

«Если стройка в этом году и начнется, по крайней мере, цех содержания семейных групп, инкубационный цех, будет введен в эксплуатацию», - цитирует Аврамкина ТАСС. Предполагается, что подрядчика проекта определят в марте. // фото unsplash.com