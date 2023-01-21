Какие товары подорожали в России за год больше всего

Какие товары и услуги сильнее всего подорожали или наоборот подешевели в нашей стране за год, раскрыли в Росстате.

Резко подешевели товары для строительства и овощи «борщевого набора», а самый заметный рост показали йод, средства женской гигиены и заграничные поездки, передает РБК.

Если сравнивать стоимость йода в декабре 2022 года и декабре 2021 года, то в среднем она выросла на 55,2%. В 2021 году йод подорожал лишь на 10%. Десять миллилитров медикамента в декабре 2022 года стоили в среднем по России 42 рубля.

Среди лидеров по росту цен также спички (подорожание в среднем на 50,6%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новая иномарка зарубежного бренда (39,1%), дезодорант (38,8%). Также за год подорожали маргарин, хозяйственное мыло, шампунь и зубная паста. Отдых в Египте взлетел на 160%, в Турции на 118,6%, в ОАЭ на 73,6%.

Между тем в 2022 году сильнее всего подешевели капуста, картофель, свекла, чеснок, морковь. Также подешевели газовое моторное топливо, плиты древесностружечные, поездка в некоторые страны Средней Азии, обрезная доска и металлочерепица.

Ранее в Карелиястате раскрыли, как изменились цены в Карелии за неделю. // фото pxhere.com