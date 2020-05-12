Рынок недвижимости в Карелии продолжает активную работу

Текущий режим – не повод, чтобы откладывать покупку жилья. Жизнь продолжается, и, как показывает история, именно в кризисные периоды бывает больше удачных шансов для воплощения в жизнь даже самых смелых планов. Главное, правильно оценить свои возможности и выбрать наиболее безопасные пути их реализации. Это в полной мере относится к покупке жилья. Для кого-то – это долгожданное решение квартирного вопроса, для кого-то - выгодное вложение средств. В любом случае, тем, кто еще думает, покупать сейчас или подождать, эксперты советуют поторопиться.

Прежде всего потому, что недвижимость дорожает. Эта тенденция наблюдалась еще до начала режима самоизоляции и сохраняется сейчас. Анализ цен на рынке жилья, по данным Карелиястата, показывает устойчивую тенденцию роста стоимости квадратного метра во всех типах новостроек и в некоторых сегментах вторичного рынка. Растет в цене как элитное жилье и квартиры улучшенной планировки, так и жилье более низкого качества. Подробный анализ по регионам, который недавно опубликовал на своем сайте один из крупнейших продавцов недвижимости, показал, что относительно начала этого года квадратный метр в Петрозаводске подорожал в среднем на 2%, а относительно апреля прошлого года - на 1,5%.

По прогнозу аналитиков, рост цен на недвижимость продолжится. Во-первых, все больше строительных компаний переходят на новый формат финансирования строительства жилья с использований схемы эскроу - счетов дольщиков. Чтобы получить кредит на возведение дома, застройщику все равно потребуется вложить собственные средства, но свободными деньгами многие компании попросту не располагают. Из-за этого они будут вынуждены уйти с рынка, что неминуемо отразится на конкуренции и сыграет на повышении цен. Во-вторых, падение курса рубля и нестабильность с поставками строительных материалов отрицательно сказываются на их стоимости, и это, естественно, отражается на конечной стоимости квартир. В-третьих, как раз в период нестабильности многие рассматривают приобретение жилья как хорошее вложение средств, поэтому спрос растет, и это тоже тянет цены вверх. В-четвертых, благодаря стартовавшей в апреле государственной программе поддержки ипотечного кредитования и снижения ставок по жилищным кредитам, ипотека, а, следовательно, и новое жилье, стали более доступными, что также увеличило спрос на недвижимость.

Строительный рынок продолжает функционировать на полной мощности во многом благодаря применяемым банками новейшим технологиям и цифровым сервисам. Они позволяют осуществлять куплю - продажу недвижимости с минимальным количеством контактов, нейтрализуя риски для здоровья граждан. Сегодня, не выходя из дома, возможно не только дистанционно подобрать себе жилье и подать заявку на кредит.

«Мы нашли решение для тех клиентов, кто не имеет возможности посетить банк, чтобы оформить ипотечную сделку. К таким заемщикам наши сотрудники приедут сами и с соблюдением всех мер безопасности подпишут необходимые документы»

- рассказывает заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка Наталья Малышева.

К слову, крупные банки не первый год развивают систему удаленного обслуживания клиентов. Например, Сбербанк предлагает для операций с недвижимостью сервис электронной регистрации сделок.

Подписание документов и безналичная оплата услуги – все, что требуется от клиента при посещении банка, остальное происходит уже без его участия. Банк самостоятельно направит документы заемщика в Росреестр, а также проконтролирует и сопроводит процесс регистрации права собственности. Договор долевого участия или договор купли-продажи и выписку из единого государственного реестра клиент получит по электронной почте с цифровой отметкой о государственной регистрации.

Рассчитаться с продавцом недвижимости также можно удаленно, с помощью сервиса безопасных расчетов между покупателем и собственником жилья. До регистрации сделки в Росреестре деньги хранятся на специальном банковском счете, а после нее, без физического участия сторон, перечисляются на счет продавца. Ни одной из сторон не нужно лишний раз идти в банк. Безопасно во всех отношениях.

В условиях режима самоизоляции удаленные сервисы стали особенно востребованными. И если раньше их выбирали с точки зрения скорости и удобства, то сейчас они еще и обеспечивают дополнительную безопасность для здоровья. Это позволяет бесперебойно функционировать многим сферам, в том числе и рынку недвижимости.

Анна Павлова