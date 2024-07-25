Рыбака из Петербурга поймали в Карелии с краснокнижным лососем

Патруль ДПС остановил автомобиль с прицепом на территории Прионежского района. Оказалось, что 53-летний петербуржец едет с рыбалки и перевозит катер.

Когда кроссовер досмотрели, то нашли незаконно выловленную рыбу – 10 штук. Улов отправили на экспертизу и выяснили, что половина особей – это занесенный в Красные книги Карелии и России озерный лосось.

Также браконьер выловил щуку, кумжу и трех судаков. Общий ущерб составил 230 тысяч рублей. Орудия лова и рыбу изъяли. // фото: unsplash.com