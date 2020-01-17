«Ростелеком» назвал самые популярные фильмы в новогодние праздники

«Ростелеком» опубликовал информацию о том, какие фильмы пользовались наибольшей популярностью у карельских абонентов услуги «Wink Интерактивное ТВ» в новогодние праздники.

За время зимних каникул пользователи из Карелии посмотрели фильмы и мультфильмы, доступные в сервисе, более 1200 раз. Лидерами по количеству просмотров стали новинки, вышедшие в 2019 году, а также фильмы прошлых лет. Это такие картины как «Малефисента: Владычица тьмы», «Нянька в Рождество», «Джокер», «Выпьем за любовь», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Самыми популярными мультфильмами стали «Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях», «Холодное сердце», «Королевские каникулы», «Сельма в городе призраков», а также новый компьютерный анимационный фильм «Король Лев».

«В конце прошлого года “Ростелеком” сделал абонентам Wink новогодний подарок. До 31 января пользователи могут оформить подписку “Для праздников” и получить на месяц бесплатный доступ к более чем 13 тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов. Оформить подписку можно в меню ТВ - приставки, на сайте wink.rt.ru или через мобильное приложение Wink на любом гаджете и в SMART TV».

- сообщает Вячеслав Остроухов, директор по работе с массовым сегментом Карельского филиала ПАО «Ростелеком»

Wink – это сервис для онлайн - просмотра ТВ - каналов, фильмов и сериалов, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн - кинотеатра.

К одному аккаунту можно привязать до пяти любых устройств – ими могут стать домашние телевизоры, планшеты или смартфоны всех членов семьи.

Пользователи не зависят от времени трансляции. Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн - режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне с сохранением позиции просмотра.

Узнать больше о сервисе Wink, способах и условиях подключения можно на сайте wink.rt.ru, по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 1000 800 и в офисах «Ростелекома».

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