Российская телеведущая рассказала о своих проблемах со здоровьем

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своих проблемах со здоровьем. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Я думала, что у меня депрессия. У меня нет сил ни на что. Я, наверное, выгорела, и не хочу больше работать в принципе. А еще и дети, и это все. А оказалось, что у меня анемия была. Просто анемия», - рассказала телеведущая.

Утяшева пояснила, что долго не могла справиться с болезнью. Найти ее причину помогла подруга, которая предложила ведущей провести диагностику организма. Утяшева сдала анализы, и выяснилось, что у нее анемия, а не психологические проблемы. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters