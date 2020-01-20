20 января 2020, 19:10
Российская актриса скоропостижно умерла в 26 лет
Причиной смерти Марины Рузавиной назван оторвавшийся тромб
В Пензе умерла 26-летняя российская актриса, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина. Об этом сообщает портал «Пензенская правда».
Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!
- написал в своем инстаграме художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Причиной смерти актрисы стал оторвавшийся тромб. По данным источника, актрису похоронили 18 января.