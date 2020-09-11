11 сентября 2020, 21:35
Россиянка установила рекорд по сроку выплаты ипотеки
Жительница Нижегородской области выплатила взятый на 13 лет кредит за пять дней
В городе Бор Нижегородской области местная жительница побила рекорд по скорости выплаты ипотечного кредита. Ей удалось уложиться в пять дней, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное издание.
Женщина пояснила, что планировала продать имевшуюся квартиру, а на вырученные деньги купить двушку в новостройке. При этом новую жилплощадь она уже выбрала и забронировала, и оплату по договору долевого участия нужно было внести немедленно.
Горожанка обратилась в банк, там ей одобрили ипотеку на 13 лет. А спустя пару дней нашелся желающий купить ее прежнее жилье. Он внес всю сумму, и этими деньгами россиянка тут же погасила жилищный кредит. Неожиданный поворот дела удивил сотрудников банка, но деньги они взяли.