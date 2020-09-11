Россиянам рассказали, сколько шоколада можно съесть за раз

Взрослым людям желательно есть шоколад не более двух раз в неделю, при этом за один присест рекомендуется съедать не больше 50 граммов лакомства. Такие советы дали в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Детям до трех лет шоколад есть категорически противопоказано. Это связано с тем, что неокрепший желудок может не справиться с такой пищей. Начинать употребление шоколада можно с пяти-шести лет. Детям такого возраста рекомендуется давать не более 20 граммов по два раза в неделю.

В ведомстве подчеркнули, что, в целом, шоколад полезен для здоровья, поскольку стимулирует умственную деятельность и повышает работоспособность. Содержащиеся в шоколаде антиоксиданты также замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет человека.