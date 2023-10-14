Россиянка после расставания отсудила щенка у бывшего

История несостоявшейся любви в Москве обернулась судом из-за питомца, пишет издание Дни. После расставания бывший парень забрал не только свои вещи, но и щенка. Четвероногого друга они вместе взяли из приюта за месяц до расставания.

Питомца молодой человек забрал в тот момент, когда хозяйки квартиры не было дома, да и договоренности об этом не было. Девушка обратилась в полицию, но там не нашла поддержки. В итоге она обратилась в суд. Там ей пришлось доказывать свои права на собаку, показывая чеки на оплату зоотоваров и приглашая свидетелей.

Большую роль сыграла директор благотворительного фонда, из которого щенок попал в добрые руки. Она рассказала, что именно девушка, а не ее молодой человек, действительно заботилась о животном. После выяснения всех обстоятельств, суд встал на сторону потерпевшей. // Фото: pxhere.com