Россиянка на отдыхе вместе с ребенком подхватила опаснейшую болезнь

Туристка из Перми вместе с двухлетней дочерью в ноябре прошлого года отдыхала в Занзибаре. В январе у ребенка поднялась температура и началась лихорадка.

Оказалось, что женщина с дочерью заразились африканским трипаносомозом - сонной болезнью, передает URA.RU. Российские медики нашли в их организме следы укуса мухи цеце. Ребенок лежит под капельницами в палате интенсивной терапии. Девочку планирует в ближайшее время отправить на лечение в Москву.

Россиянка рассказала, что пермские врачи отправляли запрос в Занзибар, но на острове опровергли наличие мух цеце.

Сонная болезнь передается в результате укусов инфицированной мухи цеце, сообщает РИА Новости. На месте укуса появляется язва, спустя несколько недель у человека поднимается температура, опухают лимфоузлы, появляются боли в мышцах и суставах, головные боли и раздражительность. На более поздних стадиях болезнь поражает центральную нервную систему. Проблемы могут усугубляться в течение многих лет. Без лечения наступает смерть. (фото shadowsofafrica.com)